Un éboulement s’est produit dans l’après-midi du mardi 18 août sur un site d’exploitation aurifère situé à Zamboï, près de Garoua-Boulaï, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Selon les autorités locales, 107 victimes ont déjà été extraites de la boue. Les recherches se poursuivent et le bilan pourrait encore s’alourdir.
L'éboulement d'une mine fait plus d'une centaine de morts à la frontière entre le Cameroun et la RCA
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