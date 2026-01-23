Figure incontournable de la tech française, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger revient avec The bitcoin Society, un projet qu’il présente comme le plus important de sa vie. Parmi les sujets abordés, l’avenir du bitcoin, les risques liés à l’écosystème crypto et l’état de la French Tech occupent une place centrale. Ecorama Tic Tech du 23 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
Éric Larchevêque (The Bitcoin Society) : "Le bitcoin va dépasser le million de dollars, c'est inévitable !"
Valeurs associées
|89 232,5354 USD
|CryptoCompare
|-0,06%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
