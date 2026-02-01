La junte nigérienne a accusé les présidents français, béninois et ivoirien d’être les sponsors des assaillants. Cotonou et Abidjan ont rejeté formellement les accusations. Le sujet a aussi mobilisé des figures des réseaux sociaux proches des différents pays.
Attaque de l'aéroport de Niamey: Abidjan et Cotonou rejettent les accusation de Tiani
