ICE : le géant français CapGemini dans la tourmente

information fournie par France 24 29/01/2026 à 00:12

Aux États-Unis, la police de l’immigration, ICE, est depuis plusieurs semaines, critiquée pour ses interventions controversées. Deux personnes ont été tuées ces dernières semaines par ses agents fédéraux. Des méthodes qui éclaboussent toutes les entreprises qui collaborent avec l'ICE. L'une d'elles est française, fleuron du CAC 40, il s'agit de CapGemini.

