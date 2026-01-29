Aux États-Unis, la police de l’immigration, ICE, est depuis plusieurs semaines, critiquée pour ses interventions controversées. Deux personnes ont été tuées ces dernières semaines par ses agents fédéraux. Des méthodes qui éclaboussent toutes les entreprises qui collaborent avec l'ICE. L'une d'elles est française, fleuron du CAC 40, il s'agit de CapGemini.
ICE : le géant français CapGemini dans la tourmente
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro