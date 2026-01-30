Alors que le dollar enregistre l’un de ses plus mauvais débuts d’année face aux principales devises, Donald Trump continue d’afficher son optimisme, estimant que la faiblesse du billet vert n’a rien d’inquiétant. Entre interrogations sur la stratégie américaine, risques d’inflation, tensions géopolitiques et envolée de l’or, les marchés s’interrogent sur la solidité du dollar et sur les conséquences d’une poursuite de sa glissade. L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Ecorama du 30 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Faut-il avoir peur d’un krach sur le dollar ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro