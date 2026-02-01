La province pakistanaise du Baloutchistan était en état d'alerte dimanche, après deux jours d'attaques coordonnées extrêmement meurtrières dans lesquelles au moins 193 personnes ont été tuées, dont 145 militants séparatistes.
Pakistan: "Personne n'est en sécurité", alerte maximale après une série d'attaques
