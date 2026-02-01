Laura Fernandez, la candidate du parti du président sortant, Rodrigo Chaves, et grande favorite pour devenir la prochaine dirigeante du Costa Rica, se rend aux urnes dans un bureau de vote à San José, la capitale de ce pays d'Amérique centrale. IMAGES COMPLETE VIDI94QG39F_FR
Costa Rica: la candidate à la présidentielle Laura Fernandez se rend aux urnes
