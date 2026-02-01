La façade de la Casa Batlló, chef-d’œuvre d’Antoni Gaudí classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se transforme ce weekend en un spectacle lumineux. Cette projection par l'artiste Matt Clark, est la 5e d'un cycle consacré à l'architecte moderniste, dont cette année 2026 marque le centenaire de son décès.
Espagne : spectacle lumineux sur la Casa Batlló de Gaudi à Barcelone
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro