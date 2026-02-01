Une frappe russe a touché une maternité dans la ville ukrainienne de Zaporijjia (centre-est), faisant au moins six blessés, selon le chef de l’administration régionale, Ivan Fedorov. L'infirmière Iryna raconte avoir soudainement entendu le drone: "Ça sentait très mauvais. Tout brûlait. C'était horrible".
"Très préoccupant": une frappe russe touche une maternité à Zaporijjia
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro