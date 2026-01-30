Alors que la France débat d’un éventuel durcissement fiscal, plusieurs capitales européennes et Dubaï déploient des régimes avantageux pour attirer les contribuables fortunés. Entre promesses d’allégements, stratégies d’attractivité et limites souvent méconnues, ces destinations redessinent la concurrence internationale en matière de fiscalité. Reste à savoir si ces modèles constituent de véritables alternatives ou de simples mirages. Les explications de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 30 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Dubaï, Madrid, Milan : ces villes qui déroulent le tapis rouge fiscal aux plus fortunés
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
