 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dubaï, Madrid, Milan : ces villes qui déroulent le tapis rouge fiscal aux plus fortunés

information fournie par Ecorama 30/01/2026 à 14:00

Alors que la France débat d’un éventuel durcissement fiscal, plusieurs capitales européennes et Dubaï déploient des régimes avantageux pour attirer les contribuables fortunés. Entre promesses d’allégements, stratégies d’attractivité et limites souvent méconnues, ces destinations redessinent la concurrence internationale en matière de fiscalité. Reste à savoir si ces modèles constituent de véritables alternatives ou de simples mirages. Les explications de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 30 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
2

Boualem Sansal reçoit la médaille d'honneur de la ville de Strasbourg

information fournie par AFP Video 26 janv.
3

Iran: l'UE pourrait inscrire les Gardiens de la révolution comme "organisation terroriste"

information fournie par AFP Video 29 janv.
1
4

Sur scène, Diane Segard mue l'intime en éclats de rire

information fournie par France 24 29 janv.
5

Quatre mois de débats pour un 49.3: les députés s'interrogent sur le parlementarisme

information fournie par AFP 08:06
2
6

Pétrole: le Venezuela adopte une loi favorable au secteur privé, les Etats-Unis lèvent des sanctions

information fournie par AFP 07:49
1
7

Le Britannique Starmer juge "vital" d'améliorer les relations avec la Chine

information fournie par AFP 29 janv.
2
8

Yang Mun : ce faux moine qui vend ses conseils grâce à l’IA.

information fournie par France 24 29 janv.
1

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
2

Minnesota: nouvelle vague de colère après l'arrestation d'un garçon de 5 ans

information fournie par AFP 23 janv.
13
3

Le Premier ministre Lecornu en déplacement sur le thème du logement à Rosny-sous-Bois

information fournie par AFP Video 23 janv.
1
4

Reprise du procès en appel du cinéaste Christophe Ruggia

information fournie par AFP Video 23 janv.
5

Dries Van Noten défile dans un lieu brut pour sa collection homme Automne/Hiver 2026

information fournie par AFP Video 23 janv.
6

Lecornu éloigne la censure et veut tourner la page du budget

information fournie par AFP 23 janv.
9
7

Musk veut commercialiser ses robots Optimus d'ici fin 2027

information fournie par AFP Video 23 janv.
4
8

Des jihadistes européens transférés de Syrie en Irak, pays qui réclame leur rapatriement

information fournie par AFP 23 janv.
1

Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026

information fournie par Ecorama 02 janv.
2

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
3

Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 03 janv.
4

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
5

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
7

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
8

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.

2 commentaires

  • 14:15

    Pour savoir comment va évoluer la France il suffit de regarder ce qu'il est en train de se passer en Grande Bretagne avec l'arrivée d'un gouvernement travailliste au pouvoir.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank