À Davos, Jensen Huang, le patron de Nvidia, a marqué les esprits en annonçant l’avènement d’une nouvelle ère de l’intelligence artificielle. Entre promesses d’emplois, course mondiale aux infrastructures et souveraineté technologique, son discours a résonné dans un Forum économique mondial où la French Tech, elle aussi, tente de se frayer une place stratégique. On en parle avec Aude Kersulec, journaliste chez Maddyness, en duplex depuis le Forum Economique de Davos. Ecorama Tic Tech du 23 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
Davos : Nvidia annonce une nouvelle ère pour l’IA
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
