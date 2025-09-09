Crise politique : des taux des crédits immobiliers qui repartent à la hausse ?

information fournie par Ecorama • 09/09/2025 à 14:00

Après plusieurs mois de reprise, la production de crédits immobiliers continue de progresser, portée par la détente des taux observée au printemps. Une embellie qui pourrait être de courte durée, menacée par l'incertitude politique, la remontée des taux et l'agence de notation Fitch qui pourrait faire basculer la France en catégorie « simple A » cet automne. Faut-il s’attendre à un nouveau tour de vis sur les taux immobiliers d’ici la fin de l’année ? Réponse avec Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 9 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com