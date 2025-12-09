"On a évité le pire, mais ce qui serait réellement satisfaisant c'est pas seulement d'être à niveau constant, ça serait que les soignants aient plus de moyens pour faire leur travail", explique Cyrielle Châtelain, présidente du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, à l'approche d'un scrutin crucial sur le projet de budget de la Sécurité sociale, pour lequel le groupe de 38 députés s'abstiendra dans sa majorité . SONORE
Budget de la Sécu: le groupe écologiste s'abstiendra annonce Châtelain
