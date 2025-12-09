Nobel : des doutes s'installent sur la venue à Oslo de l'opposante vénézuélienne Machado

Photo d'archive de la dirigeante de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, lors d'une manifestation à Caracas, le 9 janvier 2025 ( AFP / Pedro MATTEY )

De nouveaux doutes se sont installés sur la possibilité pour l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado de recevoir en personne son Nobel de la paix mercredi à Oslo, après l'annulation d'une conférence de presse prévue mardi à l'Institut Nobel norvégien.

Initialement prévue à 13H00 (12H00), cette conférence de presse de l'opposante de 58 ans, qui vit cachée dans son pays, a d'abord été repoussée, puis finalement annulée.

"Maria Corina Machado a elle-même dit à quel point il était difficile de venir en Norvège", a expliqué à l'AFP le porte-parole de l'Institut Nobel, Erik Aasheim, en guise d'explication.

"Nous espérons qu'elle viendra à la cérémonie" de remise du Nobel mercredi, a-t-il ajouté, jetant ainsi des doutes sur sa participation, jusqu'alors présentée comme hautement probable.

Empêchée de se présenter à la présidentielle de juillet 2024 au Venezuela, Mme Machado s'est réfugiée dans la clandestinité dans son propre pays quelques jours plus tard.

Sa dernière apparition publique remonte au 9 janvier dernier à Caracas lors d'une manifestation contre l'investiture du président de gauche Nicolas Maduro pour son troisième mandat remporté dans des conditions contestées.

Si sa famille a déjà fait le voyage d'Oslo pour assister à la cérémonie qui doit débuter à 13H00 (12H00 GMT) à l'Hôtel de ville d'Oslo, on ignore actuellement où elle se trouve.

Le mois dernier, le procureur général du Venezuela a dit à l'AFP qu'elle serait considérée comme "fugitive" si elle quittait son pays pour recevoir le Nobel.

"En étant hors du Venezuela et faisant l'objet de nombreuses enquêtes pénales, elle est considérée comme fugitive", a déclaré Tarek William Saab.

Selon lui, elle est accusée par la justice vénézuélienne d'"actes de conspiration, d'incitation à la haine et de terrorisme".

Les États-Unis et une partie de la communauté internationale ne reconnaissent pas les résultats de la présidentielle de 2024, entachée de fraude selon l'opposition qui a revendiqué la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia, aujourd'hui en exil.

- "Va-t-en guerre" -

Le prix Nobel de la paix a été attribué le 10 octobre à Mme Machado pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique au Venezuela, dirigé par Nicolas Maduro depuis 2013. Maduro est accusé de dérive autoritaire par les États-Unis et l'Union européenne, qui ont sanctionné le régime.

Sa venue à Oslo soulèverait l'épineuse question de son éventuel retour au Venezuela ou de sa capacité à diriger l'opposition vénézuélienne depuis un hypothétique exil.

Une photo de Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, figure parmi les portraits de précédents lauréats dans l’exposition "La démocratie au bord du gouffre" organisée en l’honneur de la lauréate au Centre Nobel de la paix d’Oslo le 9 décembre 2025 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Pour Michael Shifter, professeur associé à l'université de Georgetown, "quel que soit le scénario - que Machado puisse ou non retourner au Venezuela —, il sera très difficile de maintenir l'élan du mouvement qu'elle a inspiré en l'absence de progrès vers un changement politique".

"Certes, il sera ardu pour Machado de diriger l'opposition, en exil. Mais ce ne sera pas facile non plus de le faire en restant dans le pays (quand) la majorité des Vénézuéliens font face à des conditions économiques et humanitaires désespérées et à une répression accrue du régime de Maduro", a-t-il dit à l'AFP.

De son côté, le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a déclaré lundi ne "rien" savoir sur ce voyage annoncé.

De nombreux membres de la famille de la lauréate, dont sa mère, ses trois sœurs et ses trois enfants, se trouvent déjà à Oslo pour assister à la cérémonie. Aucun d'entre eux ne s'est ouvert sur l'endroit où se trouve Mme Machado, certains assurant tout simplement l'ignorer.

Plusieurs dirigeants d'Amérique latine, dont le président argentin Javier Milei, ainsi que le candidat de l'opposition à la présidentielle, Edmundo Gonzalez Urrutia, sont également déjà arrivés ou attendus dans une capitale norvégienne, placée sous haute sécurité.

Si elle est saluée par beaucoup pour ses efforts en faveur d'une démocratisation au Venezuela, Mme Machado est aussi critiquée par d'autres pour la proximité de ses idées avec le président américain Donald Trump à qui elle a dédié son Nobel.

Des manifestants ont prévu de se réunir à l'extérieur de l'Institut Nobel mardi derrière le mot d'ordre "Pas de prix de la paix pour les va-t-en guerre".

La remise du prix coïncide avec la mise en place par les États-Unis d'un important dispositif militaire dans les Caraïbes et des frappes américaines mortelles sur des bateaux présentés comme se livrant à du trafic de drogue. Mme Machado a justifié ces opérations.

Nicolas Maduro assure que leur véritable objectif est de le renverser et de s'emparer des réserves pétrolières du Venezuela.