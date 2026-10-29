À la une de la presse ce mercredi 29 octobre, la catastrophe ferroviaire d’Urda qui occupe les quotidiens espagnols, le rôle des Palestiniens de Jérusalem et de Donald Trump dans les élections législatives en Israël, ainsi qu'une histoire d’amour au beau milieu de l’Atlantique.
Catastrophe ferroviaire en Espagne : un journaliste à bord d'un des trains témoigne
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