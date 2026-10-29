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Informatique quantique : la pépite française Alice & Bob défie Google

information fournie par France 24 29/10/2026 à 10:28

La start-up française Alice & Bob annonce une avancée majeure dans la course à l'ordinateur quantique. Invité de France 24, son président exécutif Élie Girard explique comment cette technologie pourrait révolutionner la médecine, mais aussi menacer la sécurité de nos données.

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