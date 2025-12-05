La start-up Brevo, ex‑Sendinblue, vient d'entrer dans le cercle des licornes de la French Tech. L'entreprise spécialisée dans le CRM dépasse désormais le milliard de valorisation et annonce un financement de 500 millions d'euros, complété par 200 millions en dette. Devenu leader européen de la relation client, Brevo accompagne aussi bien les petites entreprises que des groupes internationaux comme Carrefour, LVMH ou Doctolib. Entre stratégie de croissance et ambitions portées par l'intelligence artificielle : l'entretien d'Armand Thiberge, fondateur et PDG de Brevo dans l'émission Tic Tech du 5 décembre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
Armand Thiberge (fondateur de Brevo) : "On est leader européen et on vise un milliard de chiffre d'affaires en 2030 !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
