Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : "Je dis aux investisseurs de rester patients, le cours finira par rebondir"

Bertrand Dumazy, président-directeur général d’Edenred, le leader mondial des avantages aux salariés, était l'invité de Ecorama du 18 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la résilience d’Edenred face aux réformes réglementaires, la situation au Brésil, la trajectoire financière du groupe, ses ambitions internationales et les leviers pour regagner la confiance des investisseurs
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