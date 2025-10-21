Visa conclut un partenariat stratégique avec Edenred
Cette certification permet à Edenred d'émettre des moyens de paiement Visa sur ses différentes activités (avantages aux salariés, mobilité, gestion de flottes, et paiements B2B), renforçant ainsi l'avance technologique d'Edenred.
Pour Visa, ce partenariat s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'avenir des paiements commerciaux. En collaborant avec Edenred, le groupe américain contribuera au déploiement d'une gamme élargie de solutions adaptées aux entreprises et aux salariés.
Alors qu'Edenred et Visa ont déjà collaboré avec succès en Amérique latine et aux Etats-Unis, les premières solutions de paiement virtuel Edenred compatibles avec Visa seront déployées début 2026, et d'autres programmes seront lancés à travers l'Europe.
