Alors que la Banque centrale européenne devrait maintenir le cap d'un statu quo monétaire ce jeudi, les interrogations se multiplient : cette pause entamée en juillet marque-t-elle un tournant ou une simple parenthèse ? Entre résilience économique, inflation contenue et croissance en berne : la BCE a-t-elle tort de naviguer à vue ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 10 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
BCE : combien de temps va durer la pause ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
