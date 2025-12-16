PEA ou compte-titres ordinaire (CTO) : quel compte pour investir en Bourse ?

Vous hésitez entre un PEA (Plan d'Épargne en Actions) et un Compte-Titres Ordinaire (CTO) pour vos investissements en Bourse ?
Dans cette vidéo, on vous explique clairement :
- Les avantages et limites du PEA
- Les atouts et inconvénients du CTO
- Comment choisir en fonction de votre stratégie et de vos objectifs
Que vous débutiez ou que vous souhaitiez optimiser vos placements, cette vidéo vous aidera à décider entre PEA et CTO pour investir efficacement en Bourse.
