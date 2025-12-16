 Aller au contenu principal
PEA ou compte-titres ordinaire (CTO) : quel compte pour investir en Bourse ?

information fournie par Tout sur mes finances  16/12/2025 à 11:36

Vous hésitez entre un PEA (Plan d'Épargne en Actions) et un Compte-Titres Ordinaire (CTO) pour vos investissements en Bourse ?

Dans cette vidéo, on vous explique clairement :

  • Les avantages et limites du PEA
  • Les atouts et inconvénients du CTO
  • Comment choisir en fonction de votre stratégie et de vos objectifs

Que vous débutiez ou que vous souhaitiez optimiser vos placements, cette vidéo vous aidera à décider entre PEA et CTO pour investir efficacement en Bourse.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

L'offre BoursoBank