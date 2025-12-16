PEA ou compte-titres ordinaire (CTO) : quel compte pour investir en Bourse ?

information fournie par Tout sur mes finances • 16/12/2025 à 11:36

Vous hésitez entre un PEA (Plan d'Épargne en Actions) et un Compte-Titres Ordinaire (CTO) pour vos investissements en Bourse ?

Dans cette vidéo, on vous explique clairement :

Les avantages et limites du PEA

Les atouts et inconvénients du CTO

Comment choisir en fonction de votre stratégie et de vos objectifs

Que vous débutiez ou que vous souhaitiez optimiser vos placements, cette vidéo vous aidera à décider entre PEA et CTO pour investir efficacement en Bourse.

