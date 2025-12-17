"C'est évident que la communauté [juive] est extrêmement bouleversée" : trois jours après l'attaque sur la plage de Bondi, des foules continuaient mercredi de se rendre sur le site commémoratif dédié aux victimes de l'attentat perpétrée le 14 décembre, et les premières obsèques ont commencé.
Attentat à Sydney: la communauté juive d'Australie "bouleversée", premières obsèques
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro