Vincent Ravat, directeur général de Mercialys , était l'invité de l'émission Ecorama du 18 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'évolution de la fréquentation en fin d'année, le positionnement stratégique sur les « shopping parks », la diversification des enseignes, la dynamique des loyers, les acquisitions récentes, les perspectives de développement en France et à l'international, ainsi que la politique de rendement et la performance boursière du titre.
Vincent Ravat (DG de Mercialys) : "Être actionnaire de Mercialys a rapporté 20% par an sur les 5 dernières années !"
Valeurs associées
|10,6000 EUR
|Euronext Paris
|+1,15%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro