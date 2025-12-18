 Aller au contenu principal
Vincent Ravat (DG de Mercialys) : "Être actionnaire de Mercialys a rapporté 20% par an sur les 5 dernières années !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 18/12/2025 à 14:05

Vincent Ravat, directeur général de Mercialys , était l'invité de l'émission Ecorama du 18 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'évolution de la fréquentation en fin d'année, le positionnement stratégique sur les « shopping parks », la diversification des enseignes, la dynamique des loyers, les acquisitions récentes, les perspectives de développement en France et à l'international, ainsi que la politique de rendement et la performance boursière du titre.

MERCIALYS
10,6000 EUR Euronext Paris +1,15%

