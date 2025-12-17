Sébastien Lecornu a demandé à son gouvernement "de se plier en six pour faciliter les convergences" entre députés et sénateurs qui ont "des approches très éloignées" sur le budget de l'Etat 2026, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. SONORE
Budget: "se plier en six pour faciliter les convergences" entre AN et Sénat (Lecornu)
