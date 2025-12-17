Emmanuel Macron a prévenu en Conseil des ministres que "la France s'opposerait de manière très ferme" s'il y avait "une volonté de passage en force de la part des instances européennes" sur l'accord commercial avec Mercosur, rapporte la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. SONORE
Mercosur: "la France s'opposerait" à un "passage en force" de l'UE (Macron)
