Plusieurs dizaines d'agriculteurs se rassemblent devant le Parlement européen, à Strasbourg (Bas-Rhin), pour protester contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur ainsi que la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). IMAGES
Dermatose, Mercosur: des agriculteurs manifestent devant le Parlement européen
