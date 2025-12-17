 Aller au contenu principal
Dermatose, Mercosur: des agriculteurs manifestent devant le Parlement européen

information fournie par AFP Video 17/12/2025 à 15:32

Plusieurs dizaines d'agriculteurs se rassemblent devant le Parlement européen, à Strasbourg (Bas-Rhin), pour protester contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur ainsi que la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). IMAGES

Agriculteurs en colère
