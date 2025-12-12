Des avocats et Frédéric Péchier arrivent au palais de justice de Besançon, où l'anesthésiste est jugé depuis trois mois pour 30 empoisonnements dont 12 mortels, et pour lesquels les réquisitions sont attendues dans la journée. Décrit par l'accusation comme "l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française", il encourt la perpétuité, mais clame son innocence IMAGES
Procès Péchier: réquisitions attendues dans la journée
