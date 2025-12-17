Les salariés du musée du Louvre à Paris, qui demandent de meilleures conditions de travail et d'accueil du public, ont voté "à l'unanimité" une deuxième journée de grève à l'issue d'une assemblée générale, annonce l'agente de surveillance SUD-Culture Elise Muller. (COMPLÈTE VIDI88DU2T3_FR) SONORE
Mouvement social au Louvre: la grève des agents reconduite "à l'unanimité" (syndicats)
