La BCE osera-t-elle baisser ses taux en 2026 ?

information fournie par Ecorama • 17/12/2025 à 14:05

La Banque centrale européenne devrait maintenir ce jeudi son taux directeur à 2%, confortée par une inflation sous contrôle et une croissance qui résiste sans éclat. Mais les débats internes s’annoncent vifs : certains responsables évoquent déjà une hausse des taux en 2026, tandis que d’autres n’excluent pas une baisse si l’euro poursuit son renforcement face au dollar. Entre prévisions de croissance révisées et marchés qui anticipent désormais des hausses de taux en fin d’année 2026, le consensus au sein du conseil de la BCE apparaît de plus en plus fragile. L'analyse de Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Ecorama du 17 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com