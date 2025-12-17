Alors que les transactions dans l’ancien repartent, la construction neuve continue de s’effondrer, laissant planer la menace d’une pénurie durable de logements. L’agence Fitch, qui vient de livrer son verdict sur le marché immobilier français, anticipe des prix globalement stables d’ici 2027… mais prévient : entre une offre en berne, des taux d’emprunt toujours élevés et une demande susceptible de rebondir si les taux baissent, le marché reste une véritable bombe à retardement. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 17 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Logement : la pénurie d’offre sur le marché immobilier, une bombe à retardement ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
