 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney

information fournie par AFP Video 17/12/2025 à 10:18

Les premières obsèques après l'attentat sur une plage de Sydney commencent avec l'arrivée d'un cercueil à la synagogue Chabad de Bondi. Des fidèles accueillent la dépouille du rabbin Eli Schlanger qui doit être la première des 15 victimes de l'attentat à être inhumée. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Macron: l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues "va passer à 500 euros"

information fournie par AFP Video 16 déc.
8
2

Noël au château : comment ils financent leur survie

information fournie par France 24 16 déc.
3

Eiffage au CAC 40 : une opportunité d’achat ?

information fournie par Ecorama 16 déc.
4

Dermatose: "l'urgence absolue" est "d'accélérer" la vaccination, insiste Lecornu

information fournie par AFP Video 16 déc.
5

Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin élu "Marin de l'année"

information fournie par AFP Video 16 déc.
6

Attentat de Sydney: le Premier ministre australien rend visite au "héros de la plage de Bondi"

information fournie par AFP Video 16 déc.
7

Attentat à Sydney: les députés observent une minute de silence

information fournie par AFP Video 16 déc.
8

Le fils du cinéaste Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents

information fournie par AFP 07:26
1

Nobel: des doutes s'installent sur la venue à Oslo de l'opposante vénézuélienne Machado

information fournie par AFP 10 déc.
2
2

Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"

information fournie par Ecorama 10 déc.
3

Les particuliers à l’origine d’une bulle sur l’or et sur les actions liées à l’IA ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
4
4

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
3
5

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
6

Maroc: une pelleteuse enlève les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès

information fournie par AFP Video 10 déc.
7

Liquidation judiciaire de Brandt: des palettes brûlées devant l'usine de Vendôme

information fournie par AFP Video 11 déc.
3
8

Maroc: au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

information fournie par AFP Video 11 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
7

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
8

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank