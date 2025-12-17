Les premières obsèques après l'attentat sur une plage de Sydney commencent avec l'arrivée d'un cercueil à la synagogue Chabad de Bondi. Des fidèles accueillent la dépouille du rabbin Eli Schlanger qui doit être la première des 15 victimes de l'attentat à être inhumée. IMAGES
Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney
