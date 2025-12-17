Plusieurs convois d'agriculteurs de l'Aude se rejoignent à hauteur de Carcassonne sur l'autoroute A61 et bloquent cet axe reliant Toulouse à la Méditerranée et à l'Espagne, équipés de drapeaux de la Coordination rurale, de la Confédération paysanne et des Jeunes agriculteurs. IMAGES
Mobilisation agricole: l'A61 bloquée dans les deux sens à Carcassonne
