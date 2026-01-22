Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 22 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés figurent la trajectoire des dépenses publiques, la surtaxe visant les grandes entreprises, l’absence de réformes structurelles, les prévisions de déficit, ainsi que les ajustements fiscaux prévus pour 2026, dont la future taxe sur les holdings et l’évolution du pacte Dutreil.
Agnès Verdier-Molinié (IFRAP) : "Oui clairement, c'est un budget socialiste !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
