Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Malgré la situation politique, 2025 sera une bonne année pour le marché immobilier !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 04/11/2025 à 14:05

Après deux années de blocage, le marché immobilier semble reprendre des couleurs : hausse des transactions, retour des primo-accédants, vendeurs plus réalistes… Mais cette embellie est-elle durable ? Alors que les députés viennent d’étendre l’exonération des donations familiales aux logements anciens et que l’impôt sur la fortune improductive redessine les contours de la fiscalité immobilière, les Français ont-ils retrouvé la confiance nécessaire pour concrétiser leurs projets ? Yann Jéhanno, président du réseau d’agents immobiliers Laforêt, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

