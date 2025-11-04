Après deux années de blocage, le marché immobilier semble reprendre des couleurs : hausse des transactions, retour des primo-accédants, vendeurs plus réalistes… Mais cette embellie est-elle durable ? Alors que les députés viennent d’étendre l’exonération des donations familiales aux logements anciens et que l’impôt sur la fortune improductive redessine les contours de la fiscalité immobilière, les Français ont-ils retrouvé la confiance nécessaire pour concrétiser leurs projets ? Yann Jéhanno, président du réseau d’agents immobiliers Laforêt, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Malgré la situation politique, 2025 sera une bonne année pour le marché immobilier !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
