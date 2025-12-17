 Aller au contenu principal
Voiture électrique, qui sont les bons et les mauvais élèves en Europe ?

information fournie par France 24 17/12/2025 à 00:23

L’interdiction de vendre des voitures à moteur thermique à partir de 2035 était une mesure emblématique du pacte vert européen. Finalement ce mardi, l’Europe revoit ses ambitions à la baisse : 90% de réduction des émissions de CO2 pour les constructeurs au lieu des 100% prévus précédemment. Un nouveau revers pour le climat selon de nombreuses ONG.

Véhicules électriques

