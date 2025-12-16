Les Australiens rendent hommage aux victimes d’une fusillade meurtrière lors d’une fête juive, près de la plage de Bondi à Sydney. Quinze personnes ont été tuées dans la pire fusillade de masse du pays depuis des décennies, un acte qualifié de terrorisme antisémite par les autorités. IMAGES
Attentat à Sydney: les Australiens rendent hommage aux victimes
