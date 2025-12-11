Au moins vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles mitoyens à Fès, grande ville du nord du Maroc, dont l'un accueillait une fête pour une naissance, selon les autorités.
Maroc: au moins 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles
