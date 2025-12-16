 Aller au contenu principal
Explosion dans l'Ain: la préfète de l'Ain fait un point de situation

information fournie par AFP Video 16/12/2025 à 08:54

Deux enfants en bas âge sont décédés dans une explosion survenue dans un immeuble d'habitation à Trévoux, dans l'Ain, fait savoir la préfète de l'Ain Chantal Mauchet, sur place, qui fait aussi état de "dégâts très importants". L'explosion a fait au moins quatre autres victimes. SONORE

