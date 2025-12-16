 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky affirme que "Poutine ment" au sujet de la prise de Koupiansk revendiquée par Moscou

information fournie par AFP Video 16/12/2025 à 13:41

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi, lors d'un sommet du Conseil de l'Europe à La Haye, que le président russe Vladimir Poutine avait "menti publiquement" au sujet de la prise de Koupiansk.

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Hong Kong: la famille de Jimmy Lai arrive au tribunal pour le verdict de son procès

information fournie par AFP Video 15 déc.
2

Appel à la grève au Louvre: le musée n'a pas ouvert ses portes lundi matin

information fournie par AFP Video 15 déc.
1
3

Des centaines de teckels en tenue de Noël défilent dans Hyde Park, à Londres

information fournie par AFP Video 15 déc.
4

Le Chili choisit pour président le candidat d'extrême droite José Antonio Kast

information fournie par AFP Video 15 déc.
3
5

Attentat à Sydney: le Premier ministre australien veut "renforcer la législation sur les armes à feu"

information fournie par AFP 15 déc.
13
6

Les parents du journaliste français Christophe Gleizes reçus au Sénat

information fournie par AFP Video 15 déc.
7

Le Louvre dans la tourmente resté fermé lundi en raison d'une grève

information fournie par AFP 15 déc.
8
8

Attentat antisémite à Sydney : l'Australie n'est plus épargée ?

information fournie par France 24 15 déc.
1

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
2

67 journalistes tués en un an, près de la moitié dans la bande de Gaza, selon RSF

information fournie par AFP 09 déc.
3

Budget de la Sécu: le gouvernement fait marche arrière sur les tarifs médicaux

information fournie par AFP 09 déc.
1
4

Ballons bélarusses: la Lituanie décrète "une situation d'urgence"

information fournie par AFP Video 09 déc.
5

Nobel: des doutes s'installent sur la venue à Oslo de l'opposante vénézuélienne Machado

information fournie par AFP 10 déc.
2
6

Budget de la Sécu: le pari réussi d'Olivier Faure

information fournie par AFP 09 déc.
1
7

L'Assemblée adopte de peu le budget de la Sécurité sociale

information fournie par AFP Video 09 déc.
8

Budget de la Sécu: le groupe écologiste s'abstiendra annonce Châtelain

information fournie par AFP Video 09 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
7

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
8

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.

2 commentaires

  • 14:18

    Pokrovsk, siversk, Kupiansk...., les Ukrainiens subissent des désastres majeurs sur toute la ligne de front. Mais tout va bien. encore quelques milliards et l'Ukraine gagnera la guerre.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank