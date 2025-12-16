Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi, lors d'un sommet du Conseil de l'Europe à La Haye, que le président russe Vladimir Poutine avait "menti publiquement" au sujet de la prise de Koupiansk.
Zelensky affirme que "Poutine ment" au sujet de la prise de Koupiansk revendiquée par Moscou
