Quelques tracteurs bloquent la circulation sur la nationale 12 au niveau de Méré (Yvelines) dans le sens province-Paris, alors qu'une partie de la profession critique la gestion gouvernementale de la maladie qui touche les élevages et la signature du traité de libre-échange. IMAGES
Dermatose, Mercosur: des agriculteurs des Yvelines bloquent la nationale 12
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro