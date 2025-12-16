 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trafic de drogue à Marseille, "une lutte à mort"

information fournie par France 24 16/12/2025 à 07:51

A la Une de la presse, ce mardi 16 décembre, la visite, aujourd’hui, d’Emmanuel Macron à Marseille, pour un point sur le grand projet d’investissement de 5 milliards d’euros, un mois après l’assassinat du frère d’Amine Kessaci, figure de la mobilisation contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne. Le déferlement de la vague Maga en Amérique du sud et en Europe. Et des cambrioleurs pas stressés.

Vidéos les + vues

1

Les parents du journaliste français Christophe Gleizes reçus au Sénat

information fournie par AFP Video 15 déc.
2

Des centaines de teckels en tenue de Noël défilent dans Hyde Park, à Londres

information fournie par AFP Video 15 déc.
3

Le Chili choisit pour président le candidat d'extrême droite José Antonio Kast

information fournie par AFP Video 15 déc.
3
4

La dermatose nodulaire, une maladie liée à l'environnement?

information fournie par France 24 15 déc.
5

Attentat antisémite à Sydney : l'Australie n'est plus épargée ?

information fournie par France 24 15 déc.
6

Chili: le nouveau président élu d'extrême droite promet un gouvernement "d'union nationale"

information fournie par AFP 15 déc.
7

Le Louvre dans la tourmente resté fermé lundi en raison d'une grève

information fournie par AFP 15 déc.
8
8

Le sapin de Noël illumine la place Saint-Pierre au Vatican

information fournie par AFP Video 15 déc.
1

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
2

Rédaction d’un testament : conditions, formes et coût

information fournie par Tout sur mes finances  09 déc.
3

Dans un marché de Noël américain, l'inflation dans (presque) toutes les têtes

information fournie par AFP Video 09 déc.
4

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 09 déc.
5

Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains

information fournie par AFP 09 déc.
2
6

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

information fournie par AFP 09 déc.
12
7

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP Video 09 déc.
8

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP 09 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
7

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank