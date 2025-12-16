A la Une de la presse, ce mardi 16 décembre, la visite, aujourd’hui, d’Emmanuel Macron à Marseille, pour un point sur le grand projet d’investissement de 5 milliards d’euros, un mois après l’assassinat du frère d’Amine Kessaci, figure de la mobilisation contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne. Le déferlement de la vague Maga en Amérique du sud et en Europe. Et des cambrioleurs pas stressés.
Trafic de drogue à Marseille, "une lutte à mort"
