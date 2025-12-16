La Commission européenne dévoile mardi son "paquet automobile", après une semaine de report. Au cœur du texte : la très sensible date de 2035, censée acter la fin des ventes de voitures thermiques neuves. Des fuites évoquent déjà un assouplissement sur fond de bras de fer industriel entre la France et l'Allemagne.
Automobile : l’UE fait marche arrière sur l'électrique
