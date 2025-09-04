Et si l’amende pour excès de vitesse dépendait de votre revenu ? Dans plusieurs pays européens, comme la Finlande, la Suisse ou le Danemark, les contraventions sont proportionnelles aux moyens du conducteur. Résultat : un dépassement de 20 km/h peut coûter des milliers d’euros aux plus fortunés. Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 4 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro