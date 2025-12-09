Netflix, Paramount, Trump : qui va l’emporter dans le dossier Warner ?

information fournie par Ecorama • 09/12/2025 à 14:05

Netflix a annoncé une offre de 72 milliards de dollars pour racheter Warner Bros Discovery, une opération qui ferait du géant du streaming le leader mondial incontesté du secteur, avec HBO Max dans son escarcelle. Mais l’affaire est loin d’être bouclée : Donald Trump a exprimé des réserves sur cette fusion, tandis que Paramount Skydance, soutenu par David Ellison, avance une contre-offre de 108 milliards de dollars. Entre enjeux de concurrence, arbitrages politiques et bataille de géants, l’avenir de Warner reste suspendu à des décisions qui pourraient redessiner l’équilibre du streaming mondial. L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 9 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com