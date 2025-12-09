 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed va baisser ses taux d’intérêt, mais sans conviction ?

information fournie par Ecorama 09/12/2025 à 14:10

La Réserve fédérale américaine devrait abaisser ce mercredi ses taux directeurs de 0,25%, une décision largement anticipée par les marchés. Ce geste, qui ramènerait les taux dans une fourchette de 3,5 à 3,75%, intervient alors que l’économie américaine montre des signes de ralentissement, tandis que Wall Street reste porté par l’optimisme. Au-delà de la baisse elle-même, les investisseurs scruteront surtout le discours de la Fed, déterminant pour les perspectives de 2026 et pour l’équilibre entre soutien à la croissance et maîtrise de l’inflation. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 9 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Banques centrales
FED

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

"Écrire avant l'aube", l'hommage vibrant de Laura Nsafou à Toni Morrison

information fournie par France 24 08 déc.
2

Souveraineté alimentaire : "la guerre agricole se prépare", affirme la ministre Annie Genevard

information fournie par AFP Video 08 déc.
3

Souveraineté alimentaire : "la guerre agricole se prépare", affirme la ministre Annie Genevard

information fournie par AFP 08 déc.
4

Des Syriens se rassemblent à Damas pour célébrer le premier anniversaire de la chute d'Assad

information fournie par AFP Video 08 déc.
5

Trump reproche à Zelensky de n'avoir "pas lu la proposition" de paix pour l'Ukraine

information fournie par AFP Video 08 déc.
6

Action d'agriculteurs devant le ministère de l'Agriculture à Paris

information fournie par AFP Video 08 déc.
7

Stratégie de sécurité américaine: l'Europe ne peut accepter une "menace d'interférence"

information fournie par AFP 08 déc.
17
8

En Chine, un excédent record de 1 080 milliards de dollars pour la première fois

information fournie par France 24 01:03
1
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
3

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
4

Le Liban appelle l'Onu à faire pression sur Israël pour le respect du cessez-le-feu

information fournie par AFP 05 déc.
5

La consommation de protoxyde d'azote au volant en hausse, alerte une étude

information fournie par AFP 04 déc.
6

Top 5 IA du 04/12/2025

information fournie par Libertify 05 déc.
7

Inde: Poutine arrive pour une réunion bilatérale avec Modi

information fournie par AFP Video 05 déc.
8

Chine: Emmanuel Macron arrive à l'université du Sichuan

information fournie par AFP Video 05 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
3

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
4

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
5

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
6

Comment le réchauffement climatique va-t-il impacter la Bourse ?

information fournie par Boursorama 19 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank