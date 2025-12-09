La Réserve fédérale américaine devrait abaisser ce mercredi ses taux directeurs de 0,25%, une décision largement anticipée par les marchés. Ce geste, qui ramènerait les taux dans une fourchette de 3,5 à 3,75%, intervient alors que l’économie américaine montre des signes de ralentissement, tandis que Wall Street reste porté par l’optimisme. Au-delà de la baisse elle-même, les investisseurs scruteront surtout le discours de la Fed, déterminant pour les perspectives de 2026 et pour l’équilibre entre soutien à la croissance et maîtrise de l’inflation. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 9 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
La Fed va baisser ses taux d’intérêt, mais sans conviction ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
