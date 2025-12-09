PLFSS : la partie dépenses adoptée pour un déficit à 19,6 milliards € en 2026

information fournie par France 24 • 09/12/2025 à 23:04

La France a un budget 2026, ou presque ! L'Assemblée nationale a voté la partie dépenses du projet de loi de finances de la Sécurité sociale (PLFSS) par treize voix d'écart. Cela devrait se traduire par un déficit de la "Sécu" limité à 19,6 milliards d'euros en 2026. Parmi les mesures phares du projet, il y a effectivement la suspension de la réforme des retraites, le congé de naissance qui sert l'objectif de "réarmement démographique" d'Emmanuel Macron ou encore une surtaxe exceptionnelle sur les mutuelles.