Héros du large devenu inspiration pour de nombreux malades, le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP. CHARLIE DALIN
Voile: Décès du navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025
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