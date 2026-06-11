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Voile: Décès du navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025

information fournie par AFP Video 11/06/2026 à 15:20

Héros du large devenu inspiration pour de nombreux malades, le navigateur Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024/2025, est mort à Quimper dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 42 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille à l'AFP. CHARLIE DALIN

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