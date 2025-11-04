 Aller au contenu principal
Voici pourquoi la fin d'année pourrait être chahutée sur les marchés boursiers

information fournie par Ecorama 04/11/2025 à 14:10

Malgré des indices proches de leurs records, les marchés financiers montrent des signes de fébrilité en cette fin d'année. Entre la chute du moral des consommateurs américains, les secousses sur le marché du crédit et les faillites de First Brands et Tricolor, les investisseurs deviennent plus prudents. L'intelligence artificielle, moteur de la croissance américaine au premier semestre, pourrait masquer un ralentissement à venir ? L'analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Ecorama du 4 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

