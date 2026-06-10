Selon le dossier de candidature, le Mondial 2026 devait être le moins polluant de l'Histoire. Il pourrait être, à l'inverse, le plus émetteur de gaz à effet de serre. La faute aux nombreux kilomètres avalés en avion entre des stades répartis sur tout le continent nord-américain. La faute aussi au nombre record d'équipes participantes (porté de 32 à 48). +92% d'émissions pour cette édition par rapport à la moyenne des décennies précédentes selon l'association SGR.
Bilan carbone: le Mondial 2026 sera le plus émetteur de gaz à effet de serre de l'Histoire
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