Donald trump affirme que Téhéran a été trop lent dans les négociations et que le pays va en payer le prix, alors que l'Iran a revendiqué des attaques contre des bases américaines notamment au Bahrein. Les explications avec Jonathan Piron, historien, conseiller au centre de recherche Etopia de Bruxelles, spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient
Iran : Trump et l'accord jamais conclu ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro